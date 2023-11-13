هل يفرض الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على روسيا؟

يسعى الاتحاد الأوروبي لتقديم مقترحات، يوم الأربعاء المُقبل؛ لفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، تشمل حظرا على صادرات الألماس المربحة لموسكو، على ما قال مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين.

وسبق أن فرضت دول الاتحاد 11 حزمة عقوبات غير مسبوقة على روسيا منذ أن شنّ الكرملين غزوه الشامل على أوكرانيا، في شباط/فبراير من عام 2022.

وقال جوزيب بوريل إن "الحزمة الرقم 12 هذه ستشمل المزيد من الإدراجات وحظرا للصادرات، من بينها الألماس، وإجراءات لتقليص سقف سعر النفط من أجل خفض العائدات التي تحصل عليها روسيا".

ثم يتعين على دول الاتحاد، البالغ عددها 27، الموافقة عليها بالإجماع.