ضجة في إسرائيل إثر تحليق متظاهرين بالمظلات فوق منزل نتنياهو (فيديو)

شهدت إسرائيل، يوم السبت، ضجة إعلامية كبيرة، في أعقاب نشر مشاهد لمتظاهرين إسرائيليين حلَّقوا فوق منزل عائلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيصريا، الواقعة على شاطئ البحر المتوسط إلى الجنوب من حيفا.

وحلَّق متظاهرون بالمظلات فوق "فيلا" رئيس الوزراء حاملين لافتات احتجاجية، من بينها لافتة كتب عليها "أنت رئيس الوزراء، أنت المتهم".