انتخابات الإكوادور على صفيح ساخن.. والاغتيالات العنوان الأبرز‎

أعلن رئيس بلدية مدينة في الإكوادور، السبت، أنه تعرّض لمحاولة اغتيال عشية الانتخابات العامّة في البلد.

وقال رئيس بلدية لا ليبرتاد الساحلية فرانسيسكو تاماريز إنّه نجا دون أن يتعرّض لأذى من هجوم أطلق خلاله مسلّحون 30 رصاصة على المركبة التي كانت تقلّه مساء الجمعة.

وكتب تاماريز على منصّة "إكس" ("تويتر" سابقًا) "حاولوا قتلي"، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 8 أشخاص رأوا عملية إطلاق النار.

وتشهد الإكوادور انتخابات رئاسية، الأحد، بعد حملة انتخابية شهدت اغتيال مرشّح بارز وكثرت فيها التعهّدات بمعالجة الفوضى التي اجتاحت البلد.

وأصبحت الدولة الصغيرة الواقعة في أمريكا اللاتينية مسرحاً لتهريب المخدرات وعنف العصابات.

وارتفع معدّل جرائم القتل في الإكوادور إلى ما يزيد عن المعدّل المسجّل في المكسيك وكولومبيا، وسلّط اغتيال العديد من السياسيين في الفترة التي سبقت الانتخابات الضوء على التحديات التي تواجه قادة البلاد.

ومن أبرز السياسيين الذين قُتلوا خلال الحملة الانتخابية كان المرشّح الرئاسي فرناندو بيابيسينسيو الذي اغتيل برصاص مجموعة كولومبية في وضح النهار بينما كان يغادر تجمّعًا سياسيًا قبل أيام من الانتخابات.