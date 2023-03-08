"الصحة العالمية": الآلاف في أوكرانيا تعرضوا لإصابات معقدة مرتبطة بالحرب
كشف المسؤول الرفيع في منظمة الصحة العالمية ساتيش ميشرا الثلاثاء أن الآلاف في أوكرانيا يعانون من إصابات معقدة مرتبطة بالحرب ويحتاجون لخدمات ومستلزمات إعادة تأهيل لمساعدتهم.
وقال ميشرا من مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا في إفادة إعلامية، إن "هذه الإصابات تشمل حالات كسور وبتر وإصابات في الحبل الشوكي وإصابات دماغية وحروق".
لافتا إلى أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وقلة العاملين في هذا القطاع بسبب النزوح وانقطاعات الكهرباء، جعلت من الصعب على الناس الحصول على الرعاية".
وقال الدكتور كاثال مورجان المسؤول أيضا في المنظمة الدولية، إنه "حتى قبل الحرب، وتحديدا في عام 2019، كان من الممكن أن يستفيد نحو نصف سكان أوكرانيا فقط من خدمات إعادة التأهيل التي كانت مرتبطة في الغالب بأمراض غير معدية مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكري".
مضيفا أنه "منذ ذلك الحين أدت جائحة كورونا والحرب إلى زيادة كبيرة في الحاجة إلى خدمات إعادة التأهيل، ومن هنا تأتي الحاجة الملحة".
وأفاد مورجان بأنه "في المقابل كان نحو اثنين من كل خمسة من سكان المنطقة الأوروبية في 2019 يعانون من حالة صحية من الممكن أن تحتاج لخدمات إعادة التأهيل".
بدورها، تصف روسيا أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" وتقول إنها "لا تستهدف المدنيين".