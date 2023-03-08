"الصحة العالمية": الآلاف في أوكرانيا تعرضوا لإصابات معقدة مرتبطة بالحرب

كشف المسؤول الرفيع في منظمة الصحة العالمية ساتيش ميشرا الثلاثاء أن الآلاف في أوكرانيا يعانون من إصابات معقدة مرتبطة بالحرب ويحتاجون لخدمات ومستلزمات إعادة تأهيل لمساعدتهم.

وقال ميشرا من مكتب المنظمة الإقليمي لأوروبا في إفادة إعلامية، إن "هذه الإصابات تشمل حالات كسور وبتر وإصابات في الحبل الشوكي وإصابات دماغية وحروق".

لافتا إلى أن "الهجمات على مرافق الرعاية الصحية وقلة العاملين في هذا القطاع بسبب النزوح وانقطاعات الكهرباء، جعلت من الصعب على الناس الحصول على الرعاية".