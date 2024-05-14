ماليزيا تنفي صحة تقارير عن نقل النفط الإيراني قبالة شواطئها

أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد "أي دليل" على حدوث عمليات لنقل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من سفينة إلى أخرى قبالة ماليزيا.

تأتي تعليقات أنور وسط مخاوف أمريكية من أن إيران تستخدم مقدمي خدمات ماليزيين لنقل نفطها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي، قوله إن الولايات المتحدة ترى أن قدرة إيران على نقل نفطها تعتمد على مقدمي خدمات في ماليزيا.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تحاول منع ماليزيا من أن تصبح منطقة نفوذ يمكن لحركة حماس استغلالها لجمع الأموال وتحويلها.

وقال أنور في مقابلة على هامش منتدى اقتصادي تستضيفه قطر، إن الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا ليست لديها القدرة على مراقبة عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الدولية.