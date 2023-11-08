اقتراح أمريكي قد يقود لإطلاق سراح نحو 15 رهينة لدى حماس‎

ذكر موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مسؤولين أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي يوم الاثنين بأن وقف القتال لمدة 3 أيام قد يساعد في ضمان إطلاق سراح بعض الرهائن.

وأفاد الموقع، نقلاً عن المسؤول الأمريكي، بأنه بموجب اقتراح تجري مناقشته بين الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، ستطلق "حماس" سراح رهائن يترواح عددهم بين 10 و15 شخصاً.

وتستخدم فترة التوقف للتحقق من هويات جميع الرهائن وتقديم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستطلق سراحهم.

وقال البيت الأبيض في بيان، يوم الاثنين، إن بايدن ونتنياهو ناقشا "إمكانية التوقف التكتيكي للقتال لإتاحة فرص للمدنيين للمغادرة بأمان من مناطق الصراع المستمر ولضمان وصول المساعدات إلى المدنيين المحتاجين والتمكن من إطلاق سراح الرهائن المحتملين".