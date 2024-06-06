بايدن "ليس بخير".. تصرفات "غريبة" بحضور ماكرون احتفالا بإنزال النورماندي (فيديو)

الأداء العقلي لبايدن

يشار إلى أنه في وقت سابق، أفاد تقرير إخباري بأن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن العقلي، شهد تراجعا من خلال ما لمسه مسؤولون حضروا معه عدة اجتماعات.

وتطرق التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى بعض الدلائل على ذلك، وأشار على سبيل المثال إلى أن 5 أشخاص حضروا أحد الاجتماعات التي عقدها بايدن مع قادة الكونغرس في البيت الأبيض، ذكروا بأنه كان يتحدث بصوت منخفض خلال الاجتماع لدرجة أن بعض الحضور وجدوا صعوبة في سماعه.

وأفادوا أيضا بأن "بايدن كان يقرأ من ملاحظات دونها ليوضح نقاطا (واضحة)"، مشيرين إلى أنه كان يتوقف لفترات طويلة، وأحيانا يغمض عينيه لفترة طويلة أيضاً.

وفي الوقت الحالي تحمل مناقشة الحالة الصحية للرئيس بايدن اهتماما بالغا، خلال الحملة الانتخابية المحتدمة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ويعاني الرئيس الأمريكي بشكل عام من تآكل في العمود الفقري، بحسب طبيبه الخاص كيفن أوكونور، الذي قال في وقت سابق: "إن مشية الرئيس لا تزال متصلبة، لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي".

وفي الآونة الأخيرة أصبح بايدن يشكو أيضا من زيادة الألم في وركه الأيسر.