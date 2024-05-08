محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني تثير قلق البيت الأبيض

وتم توقيف مسؤولَين أمنيين أوكرانيين لارتباطهما بالمجموعة التي كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين رفيعي المستوى، قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء.

وجاء في بيان لمدير جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، أن "الهجوم الإرهابي الذي كان يُفترض أن يكون هدية لبوتين بمناسبة تنصيبه، كان بالفعل إخفاقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)".

وسبق أن استهدفت روسيا زيلينسكي مِرارًا، لا سيما في بدايات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقَ كييف.