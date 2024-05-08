محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني تثير قلق البيت الأبيض
علّق البيت الأبيض، على إعلان أوكرانيا إحباط محاولة اغتيال الرئيس فولوديمير زيلينسكي مِن قِبل روسيا.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن التقارير حول محاولة اغتيال زيلينسكي، "تثير القلق" في الولايات المتحدة.
وأضافت: "بالطبع نحن سعداء لأنه تم منع محاولة الاغتيال، هذا الخبر بالتأكيد يسبّب القلق لواشنطن"، وفقًا لوكالة "نوفوستي".
والثلاثاء، أعلنت أوكرانيا أنها كشفت مؤامرة روسية لاغتيال شخصيات سياسية وعسكرية بارزة، من بينها زيلينسكي، بحسب وكالة "فرانس برس".
وتم توقيف مسؤولَين أمنيين أوكرانيين لارتباطهما بالمجموعة التي كانت تسعى لتنفيذ عمليات اغتيال لمسؤولين رفيعي المستوى، قبل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء.
وجاء في بيان لمدير جهاز الأمن الأوكراني فاسيل ماليوك، أن "الهجوم الإرهابي الذي كان يُفترض أن يكون هدية لبوتين بمناسبة تنصيبه، كان بالفعل إخفاقًا لجهاز الأمن الفدرالي الروسي (إف إس بي)".
وسبق أن استهدفت روسيا زيلينسكي مِرارًا، لا سيما في بدايات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقَ كييف.