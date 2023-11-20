كوريا الشمالية: "صفقة الصواريخ الأمريكية" لطوكيو وسيول عمل خطير

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن كوريا الشمالية نددت، اليوم الاثنين، بما تردد عن صفقة أمريكية محتملة لبيع صواريخ لليابان وكوريا الجنوبية، ووصفتها بأنها عمل خطير يزيد التوتر في المنطقة ويؤدي إلى سباق تسلح جديد.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن بيونجيانج ستعزز إجراءات الردع والرد على عدم الاستقرار في المنطقة، والذي قالت إن الولايات المتحدة وحلفاءها تسببت فيه.

وتعتزم اليابان شراء 400 صاروخ توماهوك من الولايات المتحدة، في إطار أكبر حشد عسكري لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الجمعة إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على البيع المحتمل في صفقة قيمتها 2.35 مليار دولار.

كما أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا موافقتها على احتمال بيع صواريخ سايدويندر وصواريخ ستاندرد ميسيل 6 الاعتراضية لكوريا الجنوبية.

وقالت كوريا الشمالية في بيان "نحذر من أنه كلما زادت أرباح الولايات المتحدة من المبيعات العشوائية للأسلحة، كلما كان عليها أن تدفع ثمن أزمة الأمن".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي تستعد فيه كوريا الشمالية لإطلاق قمر صناعي للتجسس.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك أمس الأحد إن عملية الإطلاق قد تتم هذا الأسبوع.