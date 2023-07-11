كوريا الشمالية تهدد بإسقاط طائرات الاستطلاع الأمريكية

اتهمت كوريا الشمالية، الاثنين، الولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي، عبر استخدام طائرات استطلاع، وحذرت من أنها بينما تمارس ضبط النفس فإنه قد يتم إسقاط هذه الطائرات.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني، لم يذكر اسمه، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن الإجراءات العسكرية الأمريكية الاستفزازية تؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار البيان أيضا إلى استخدام الولايات المتحدة طائرات استطلاع وطائرات مسيرة، وأضاف أن واشنطن تُصعد التوتر بإرسالها غواصة نووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة.

وقال المتحدث "ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية" في المياه شرقي البلاد.

واستشهد البيان بحوادث سابقة من قيام كوريا الشمالية بإسقاط أو اعتراض طائرات أمريكية على الحدود مع كوريا الجنوبية وقبالة الساحل.

وفي وقت لاحق، الاثنين، قالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، التي تتمتع بنفوذ كبير، إن البلاد سترد بشكل حاسم إذا دخل الجيش الأمريكي المنطقة الاقتصادية لكوريا الشمالية مرة أخرى، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقلّلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) من شأن اتهامات بيونغيانغ بانتهاك المجال الجوي، وقالت إن الجيش الأمريكي يلتزم بالقانون الدولي.

وقالت سابرينا سينغ، المتحدثة باسم البنتاغون، للصحفيين "هذه الاتهامات هي مجرد اتهامات".

وردا على سؤال حول تصريحات كوريا الشمالية، حثّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على "الامتناع عن الإجراءات التصعيدية"، وكرر الدعوة لها إلى "الانخراط في دبلوماسية جادة ومستمرة".

وقال ميلر في إفادة صحفية اعتيادية إن واشنطن منفتحة على الحوار مع كوريا الشمالية دون شروط مسبقة لكن بيونغ يانغ رفضت الانخراط بجدية.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن ادعاء كوريا الشمالية بانتهاك مجالها الجوي غير صحيح. وأضاف أن أصول المراقبة الجوية الأمريكية تقوم برحلات استطلاعية روتينية حول شبه الجزيرة، مشيراً إلى أن الحلفاء يعملون معاً بشكل وثيق لمراقبة كوريا الشمالية.