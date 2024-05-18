زلزال رياضي.. الفساد يعصف بالاتحاد الإيراني لكرة القدم

تتفاعل في إيران قضية الفساد في الاتحاد الإيراني لكرة القدم؛ إثر تقارير سلطت الضوء على ما يجري خلف كواليس هذه الرياضة الشعبية.

وبحسب المعلومات الأولية، فقد تم استدعاء عدد من كبار المسؤولين في اتحاد الكرة وعدد من الإعلاميين والتحقيق معهم وحتى اعتقالهم، فيما وصفتها وسائل إعلام بأنها تشبه فضيحة "الكالتشيوبولي" في إيطاليا عام 2006.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية تلقي عدد من المسؤولين "رشاوى" على شكل سبائك ذهبية لمديرَي اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد الإيراني لكرة القدم، لـ"إرم نيوز"، إن قضية الفساد تبلغ قيمتها نحو 7 ملايين دولار في كرة القدم الإيرانية، مبينًا أن "هناك عدة أشخاص متورطون في هذه القضية".

وأضاف المصدر أنه من أبرز المتهمين الرئيسيين هم "خداد أفشاريان رئيس لجنة التحكيم، وفريبرز محمود زاده أحد مسؤولي الاتحاد، وسهيل مهدي المسؤول عن تنظيم الدوري الإيراني، وبيجمان رهبر محرر موقع وكالة أنباء الرياضة (ورزش سه)، ومهدي هزبري رئيس موقع كرة القدم الإخباري".