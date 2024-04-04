نجا بمعجزة.. مسيّرة تسقط قنبلة على جندي أوكراني جريح (فيديو)

نجا جندي في الجيش الأوكراني، من الموت بمعجزة، خلال المعارك الدائرة مع الجيش الروسي، بعدما أنقذته العناية الإلهية من موت محقق كان سيحيله أشلاء.

وكان جندي في الجيش الأوكراني يستلقي ممدداً وغائباً عن الوعي بعد تعرضه للإصابة خلال القتال، لترصده طائرة مسيّرة وتسقط عليه قنبلة بشكل مباشر.

وكان الجندي الجريح، الذي لم يكن يحرك ساكناً، كما ظهر في مقطع مصور، محظوظاً بشدة، حين اصطدمت القنبلة بالخوذة العسكرية التي كان يرتديها.

وارتدت القنبلة، التي أطلقتها المسيّرة، بمجرد اصطدامها بخوذة الجندي، وسقطت ليس ببعيد عن جسده الممدد، إلا أن تلك المسافة كانت كفيلة ببقائه على قيد الحياة، بعدما انفجرت القنبلة بشكل مروع.

وأفادت بعض المصادر بأنه تم إنقاذ الجندي وسحبه من ميدان المعركة وتقديم العلاج اللازم له وإنقاذ حياته.