بـ60 طائرة و90 صاروخا.. روسيا تشن هجوما كبيرا على منشآت أوكرانية
كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق "تليجرام" أن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" وما يقرب من 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا أمس الخميس، استهدفت فيه منشآت حيوية وسدا رئيسيا لتوليد الطاقة.
وأضاف في تصريحات نشرها اليوم الجمعة: "يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأكبر قدرا ممكنا من الوضوح وهي: محطات لتوليد الطاقة وخطوط لإمدادات الطاقة والسد الرئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبان سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية".
وفي وقت سابق من اليوم انقطع أحد الخطين الكهربائيين اللذين يغذيان محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، وذلك بسبب قصف روسي، وفق وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غالوشتشينكو القول إن "العدو ينفذ أكبر هجوما على قطاع الطاقة الأوكراني في الآونة الأخيرة".
وأضاف في منشور على "فيسبوك"، أنه "بسبب القصف، انقطع أحد خطوط نقل الطاقة التي تغذي محطة زابوريجيا للطاقة النووية".