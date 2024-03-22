بـ60 طائرة و90 صاروخا.. روسيا تشن هجوما كبيرا على منشآت أوكرانية

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق "تليجرام" أن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" وما يقرب من 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا أمس الخميس، استهدفت فيه منشآت حيوية وسدا رئيسيا لتوليد الطاقة.

وأضاف في تصريحات نشرها اليوم الجمعة: "يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأكبر قدرا ممكنا من الوضوح وهي: محطات لتوليد الطاقة وخطوط لإمدادات الطاقة والسد الرئيسي لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبان سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية".