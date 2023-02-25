زيلينسكي: هزيمة محتمة تنتظر روسيا هذا العام إذا أوفى الشركاء بوعودهم
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن هزيمة محتمة تنتظر روسيا هذا العام، إذا أوفى الشركاء الغربيون بوعودهم في تزويد أوكرانيا بالسلاح اللازم لذلك.
وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى للغزو الروسي، أن بلاده "ستفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة".
وقال "إذا وفى الشركاء بوعودهم واحترموا المهل، فإن انتصاراً محتماً ينتظرنا... أريد حقاً أن يحصل ذلك هذا العام".
وأضاف "إذا أراد الجنرال ميلي (رئيس الأركان الأمريكي) أن نصدّ العدو بسرعة أكبر، عليه الإسراع في تسليم الأسلحة".
جاء ذلك فيما أعلن رئيس الحكومة البولندية ماتيوش مورافيتسكي الذي يزور كييف، وصول أول أربع دبابات قتالية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، مضيفاً أنّ دبابات أخرى ستصل "في غضون أيام قليلة".
وأشار إلى أنّ بولندا "مستعدة" لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات "اف 16" الأميركية، التي تطلب أوكرانيا الحصول عليها من دون جدوى منذ أشهر.
من جهته، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الجمعة أن بلاده تحضر هجوما مضادا. وكتب ريزنيكوف على فيسبوك "سنشن ضربات أقوى وأبعد، في الجو، وعلى الأرض، وفي البحر، وفي الفضاء الافتراضي. سيكون هناك هجوم مضاد. نعمل بجهد للتحضير له".
وأشار إلى أنّ الغرب يعتبر أوكرانيا بمثابة "درع" ضدّ روسيا، في وقت يضاعف الأمريكيون والأوروبيون شحنات الأسلحة، كما بدأوا بإرسال الدبابات والذخيرة البعيدة المدى لمساعدة كييف في التغلّب على النقص العددي بأسلحة أكثر دقة من تلك التي لدى الروس.