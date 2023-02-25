زيلينسكي: هزيمة محتمة تنتظر روسيا هذا العام إذا أوفى الشركاء بوعودهم

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إن هزيمة محتمة تنتظر روسيا هذا العام، إذا أوفى الشركاء الغربيون بوعودهم في تزويد أوكرانيا بالسلاح اللازم لذلك.

وأضاف زيلينسكي، في مؤتمر صحافي في الذكرى الأولى للغزو الروسي، أن بلاده "ستفعل كل شيء لتحقيق النصر هذه السنة".