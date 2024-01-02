زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتعرض للطعن في بوسان

تعرض زعيم حزب المعارضة الكوري الجنوبي لي جاي-ميونج لعملية طعن بسكين في الرقبة خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما كشفت عنه وكالة "يونهاب" الكورية.

وقالت الوكالة: "سقط لي وهو ينزف دماً في أعقاب تعرضه لاعتداء في الجانب الأيسر من العنق من قبل رجل مجهول الهوية".

وأضافت أن الحادث وقع "أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الصحفيين بعد أن تفقد موقع مطار غاديوكدو الجديد في مدينة بوسان".