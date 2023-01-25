فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، عن منحها تفويضا لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد تعليق تصديرها منذ خريف 2019 على خلفية إطلاق تركيا عملية عسكرية في سوريا.

وقالت المستشارة الخاصة في الوزارة ريكا بيتكانين، إن رخصة التصدير تتعلق بفولاذ سيستخدم في صناعة الدروع.

وأضافت بيتكانين "لم يتم إصدار أي تراخيص تصدير تجارية لتركيا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019".

واستئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد الشروط التي وضعتها أنقرة لإعطاء الضوء الأخضر لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وكانت ستوكهولم قد رفعت تعليق تصدير هذه المعدات إلى تركيا في نهاية أيلول/سبتمبر.