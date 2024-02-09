بريطاني جندته روسيا.. لندن تكشف أمر جاسوس عمل في استخباراتها

تحاكم بريطانيا لاجئا أفغانيا يحمل الجنسيتين البريطانية والروسية، عمل في فترات سابقة لصالح وكالة المخابرات البريطانية ووزارة الدفاع، ولدى وزارة الخارجية البريطانية في أفغانستان، وأيضا لصالح حلف شمال الأطلسي باعتباره مواطنا بريطانيا، بتهمة التجسس لصالح الجيش الروسي.

وجردت المحكمة المواطن من الجنسية بقرار من الحكومة بعد الكشف عن عمله كجاسوس، حيث أعدته روسيا لمدة 5 سنوات، ودخل إلى بريطانيا في العام 2000، وحصل على حق اللجوء بعد أن ادعى فراره من بلاده بسبب طالبان.

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، أمس الخميس، إن الجاسوس تمكن من الوصول إلى أسرار عسكرية واستخباراتية بريطانية بفضل عمله داخل الحكومة.

وأفاد التقرير أن المتهم عمل مع اثنين من رؤساء الوزراء السابقين، والتقى بالأميرين تشارلز وويليام في زيارات لهما إلى أفغانستان أثناء عمله مع الحكومة البريطانية هناك.

وكشفت الصحيفة أن المتهم عمل أيضًا لصالح وكالة المخابرات البريطانية، وفق ما كشفت عنه جلسات الاستماع في المحكمة.

ويحمل المتهم الجنسيتين الروسية والبريطانية، وذهبت الحكومة إلى أنه يشكل خطرا على الأمن القومي إذا سمح له بالعمل في بريطانيا. فيما ينفي المتهم كونه عميلا.