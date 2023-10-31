وزير خارجية إيران يزور تركيا لبحث حرب غزة

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيصل إلى أنقرة، الأربعاء، في زيارة رسمية لبحث الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن وزيرا خارجية تركيا وإيران سيبحثان أيضا العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية أخرى.

وتأتي المباحثات المنتظرة بين الطرفين في وقت يسود التوتر منطقة الشرق الأوسط؛ على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة والتي خلفت حتى الآن آلاف الضحايا، ووضعًا أنسانيًا صعبًا في القطاع المحاصر.

وبدأ التوتر في السابع من أكتوبر الجاري، بعد أن هاجمت حماس مستوطنات إسرائيلية انطلاقا من قطاع غزة، وقتلت أكثر من 1400 شخص، واعتقلت آخرين، لترد إسرائيل بإعلان الحرب على غزة.

