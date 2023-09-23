رئيس وزراء بولندا يُطالب زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين مجددًا

طالب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الجمعة، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعدم "إهانة" البولنديين، مواصلا لهجته الحادة تجاه كييف بعد أن سعى الرئيس البولندي إلى تهدئة خلاف محتدم حول واردات الحبوب.

وقررت بولندا، الأسبوع الماضي، تمديد حظر على واردات الحبوب الأوكرانية، مما أثر على العلاقة بين كييف وجارتها، التي يُنظر إليها على أنها من أقوى حلفائها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط العام الماضي.