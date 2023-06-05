مناورات عسكرية مشتركة تجمع أمريكا مع الصين وروسيا

وعزز الجيش الأمريكي عملياته في منطقة آسيا والهادئ في مواجهة ازدياد نفوذ الصين التي نظّمت أخيرًا مناورات حربية عدة في محيط تايوان.

لكن البلدين أرسلا سفنًا حربية للمشاركة في المناورات البحرية متعددة الأطراف للعام 2023 التي تستضيفها إندونيسيا في مياهها الشرقية قبالة جزيرة سولاوسي من الاثنين حتى الخميس.

وقال ناطق باسم السفارة الأمريكية في جاكرتا لفرانس برس الأحد، إن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة قتالية شاطئية للمشاركة في المناورات.

وأضاف المصدر أن التدريبات ستسمح للولايات المتحدة "بالانضمام إلى صفوف بلدان متشابهة بالتفكير و(إلى) حلفائنا وشركائنا للعمل على حل التحديات المشتركة" مثل: الاستجابة للكوارث، وتقديم المساعدات الإنسانية.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية الأسبوع الماضي أنها سترسل مدمّرة وفرقاطة بدعوة من البحرية الإندونيسية.

يتوقع أيضًا أن ترسل أستراليا سفنًا حربية، بحسب قائمة للجيش الإندونيسي اطلعت عليها فرانس برس.

وأفاد مسؤولون بأن 17 سفينة أجنبية ستشارك في التمرينات التي ستركز على عمليات غير عسكرية مع أهم الحلفاء.

وقال الناطق باسم البحرية الإندونيسية أي ميد ويرا هادي في بيان إن "المناورات البحرية متعددة الأطراف "MNEK" هي تدريب غير حربي يعطي أولوية للتعاون البحري في المنطقة".