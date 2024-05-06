يتقدمهم حليف الرئيس السابق.. 8 مرشحين يتناسون على رئاسة بنما

شهدت بنما الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، الأحد، إجراء اقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث يتنافس 8 مرشحين على الرئاسة، بينهم مرشح قريب من الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي.

وظل مارتينيلي الذي حكم البلاد في الفترة من 2009 إلى 2014 وتمت إدانته بتبييض الأموال، ولجأ إلى سفارة نيكاراغوا، حاضراً بقوة طوال الحملة الانتخابية، بحسب "فرانس برس".

وتشكلت طوابير خارج مراكز الاقتراع في وقت باكر صباح الأحد، مع بدء نحو 3 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد وأعضاء مجلس النواب والحكومات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الرئاسية في بنما تقتصر على ولاية واحدة فقط لا يجوز للرئيس الترشح بعدها لفترة رئاسية ثانية.