يتقدمهم حليف الرئيس السابق.. 8 مرشحين يتناسون على رئاسة بنما
شهدت بنما الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، الأحد، إجراء اقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد، حيث يتنافس 8 مرشحين على الرئاسة، بينهم مرشح قريب من الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي.
وظل مارتينيلي الذي حكم البلاد في الفترة من 2009 إلى 2014 وتمت إدانته بتبييض الأموال، ولجأ إلى سفارة نيكاراغوا، حاضراً بقوة طوال الحملة الانتخابية، بحسب "فرانس برس".
وتشكلت طوابير خارج مراكز الاقتراع في وقت باكر صباح الأحد، مع بدء نحو 3 ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد وأعضاء مجلس النواب والحكومات المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفترة الرئاسية في بنما تقتصر على ولاية واحدة فقط لا يجوز للرئيس الترشح بعدها لفترة رئاسية ثانية.
ويتقدّم المحامي المحافظ خوسيه راؤول مولينو (64 عاماً) بفارق كبير في استطلاعات الرأي مع حصوله على حوالى 37% من الأصوات، وفق آخر استطلاع.
لكنه اضطرّ إلى انتظار قرار المحكمة الذي وافق على ترشيحه وصدر في اللحظة الأخيرة الجمعة. ولم يقترب غير 3 من المرشّحين السبعة الآخرين من الحصول على نسبة تأييد تبلغ 15%.
وتعاني بنما فسادا متجذّراً وموجة جفاف شديدة تؤثّر في قناة بنما التي تحمل أهمية اقتصادية بالغة بالنسبة للبلاد، فضلا عن تدفق المهاجرين المتوجّهين إلى الولايات المتحدة الذين يمرون عبر أدغالها.
ويحتل المراتب اللاحقة لمولينو الرئيس السابق الديمقراطي الاجتماعي مارتن توريخوس وسياسيان من يمين الوسط هما وزير الخارجية السابق رومولو روكس والسفير السابق لدى الولايات المتحدة ريكاردو لومبانا.
وتظهر الاستطلاعات أن عدد الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم أكبر من عدد المؤيّدين لأي من خصوم مولينو السبعة.
"واجهة لفاسد"
وحلّ مولينو مكان الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي مرشحاً عن حزب "تحقيق الأهداف" اليميني بعدما خسر مارتينيلي استئنافاً تقدم به ضد إدانته بغسل أموال.
وتم الطعن بترشح مولينو الذي كان مرشحاً لمنصب نائب الرئيس إلى أن تم استبعاد مارتينيلي على أساس أنه لم يفز في انتخابات تمهيدية ولم يختر نائباً للترشح معه، بموجب القانون.
ورفضت المحكمة العليا هذه الشكوى، الجمعة، في حكم رحب به مارتينيلي الذي يعتقد معظم البنميين أنه سيكون الحاكم الفعلي من وراء الكواليس، وفق استطلاع نشر مؤخراً.
وبعد التصويت توجه خوسيه راؤول مولينو إلى سفارة نيكاراغوا حيث التقى مارتينيلي. وتصافح الرجلان بحرارة وتبادلا عبارة: "أخي، سنفوز" بحسب مقطع فيديو نشره فريق حملة حزب "رياليزاندو ميتاس" الذي أسسه مارتينيلي.
ولجأ مارتينيلي، الذي ما زال يحظى بشعبية في بنما مع كلبه برونو، إلى سفارة نيكاراغوا، ويدير منها حملته الداعمة للمرشح المقرّب منه.
ويتوق العديد من البنميين إلى فترة الازدهار الاقتصادي في ظل حكومة مارتينيلي من العام 2009 حتى 2014 التي شهدت تطوّراً في البنى التحتية شمل توسيع القناة وبناء أول خط مترو في أمريكا الوسطى.
وتكشف الاستطلاعات حالياً أن ملفات ارتفاع تكاليف المعيشة والوصول إلى مياه الشرب والجريمة باتت أبرز القضايا التي تشغل الناخبين.
ورفض مولينو، الذي كان رئيس الأمن العام في عهد مارتينيلي، القضية الجنائية المرفوعة ضد رئيسه السابق على اعتبارها مدفوعة سياسيا، وقد يملك قريباً سلطة إصدار عفو عنه.
والجمعة، دعا مغني السلسا الشهير والناشط البنمي روبين بليدز الناخبين إلى عدم التصويت لرجل وصفه بأنه "واجهة لشخص تأكد أنه فاسد".
مخاوف اقتصادية
وسيغادر الرئيس لورنتينو كورتيزو من "الحزب الثوري الديمقراطي" (يسار وسط) منصبه بعد ولاية شهدت اتهامات بانتشار الفساد على المستوى الرسمي وتراجع الاستثمارات وازدياد الدين العام.
وباتت حوالى 45% من الوظائف في بنما في السوق غير الرسمي مع اقتراب معدل البطالة من نسبة 10%، بينما يعاني ثلث سكان الريف من الفقر.
في الوقت ذاته، تم الحد من الحركة عبر قناة بنما التي يعتمد عليها الاقتصاد وتمر فيها حوالى 6% من التجارة البحرية في العالم، نتيجة الجفاف.
وتعدّ منطقة دارين غاب بين كولومبيا وبنما والتي مر عبرها أكثر من نصف مليون مهاجر غير مسجّل العام الماضي تعرّضوا لانتهاكات انتقدتها مجموعات حقوقية، مصدر إزعاج آخر بالنسبة للرئيس المقبل. وتعهد مولينو بإغلاقها.
ويحقّ لنحو 3 ملايين من مواطني بنما، البالغ عددهم 4,4 ملايين المشاركة في الانتخابات التي تجري في جولة واحدة يتطلب الفوز فيها حصد غالبية الأصوات، كما أنهم سينتخبون مجلساً وطنيا جديداً.
وتتثمل هموم البنميين الرئيسية بالفساد وكلفة العيش والحصول على مياه الشرب والحماية الاجتماعية.