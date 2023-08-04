مقتل 18 شخصاً في حادث تحطم حافلة بالمكسيك

قال مسؤولون حكوميون إن 18 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حينما انحرفت حافلة ركاب عن طريق سريع لتسقط في واد في غرب المكسيك الخميس.

وأضاف المسؤولون أن الركاب معظمهم من جنسيات أجنبية وأن بعضهم كان متجها إلى الحدود الأمريكية.

وكانت الحافلة المتجهة إلى بلدة "تيخوانا" الحدودية في شمال البلاد تحمل 42 راكباً من بينهم مواطنون من الهند وجمهورية الدومنيكان ودول أفريقية.