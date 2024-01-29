"داعش" يتبنى استهداف كنيسة في إسطنبول

وقع الهجوم قرابة الساعة 11,40 قبل ظهر الأحد (08,40 ت غ) في كنيسة سانتا ماريا بمنطقة ساريير في إسطنبول ونفذه رجلان ملثّمان، وفقا لوزير الداخلية التركي علي يرليكايا على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولون أتراك إن الهجوم يبدو أنه كان يستهدف شخصًا واحدًا وليس الكنيسة الكاثوليكية.

ولفت الوزير إلى أن شخصًا اكتفى بالإشارة إليه بحرفي سي. تي. كان يشارك في المراسم، كان المستهدف في الهجوم المسلّح وقد قتل فيه.

وأشار يرليكايا إلى فتح تحقيق من أجل العثور على المهاجمَين اللذين فرّا من الموقع بعد إطلاق النار.