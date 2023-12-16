انفجارات في كييف.. الدفاع الجوي يشتبك مع طائرات روسية مسيرة

قالت وكالة رويترز نقلا عن شهود لديها إن انفجارات تردد صداها في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف بعد منتصف ليل الجمعة، وذلك عندما تصدت وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية لطائرات روسية مسيرة.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن الوحدات المضادة للطائرات تعاملت مع الموقف لدى تحليق مجموعات من الطائرات المسيرة بالقرب من المدينة.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأعلن شهود عن سماع سلسلة من الانفجارات المدوية بعد منتصف الليل بقليل. وأضافوا أن صفارات الإنذار دوت على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو لكن الشرطة على الضفة المقابلة حذرت السكان عبر مكبرات الصوت من الهجوم الجوي.