روسيا تجهز 100 ألف جندي لشن "هجوم كاسح" على أوكرانيا

أعلنت أوكرانيا أن روسيا تجهز 100 ألف جندي قد تستخدمهم في حملة هجومية جديدة محتملة في أوكرانيا هذا الصيف أو لتعويض النقص في الوحدات المستنزفة.

وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، اللفتنانت جنرال أولكسندر بافليك، إنه: "لن يكون ذلك هجوماً بالضرورة، ربما سيعملون على تجديد وحداتهم التي فقدت قدرات قتالية".

وأضاف في تصريحات عبر التلفزيون الأوكراني: "لكن من المحتمل أن يكون لديهم في بداية الصيف قوات معينة لشن عمليات هجومية". حسبما نقل موقع قناة "العربية".