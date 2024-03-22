روسيا تجهز 100 ألف جندي لشن "هجوم كاسح" على أوكرانيا
أعلنت أوكرانيا أن روسيا تجهز 100 ألف جندي قد تستخدمهم في حملة هجومية جديدة محتملة في أوكرانيا هذا الصيف أو لتعويض النقص في الوحدات المستنزفة.
وقال قائد القوات البرية الأوكرانية، اللفتنانت جنرال أولكسندر بافليك، إنه: "لن يكون ذلك هجوماً بالضرورة، ربما سيعملون على تجديد وحداتهم التي فقدت قدرات قتالية".
وأضاف في تصريحات عبر التلفزيون الأوكراني: "لكن من المحتمل أن يكون لديهم في بداية الصيف قوات معينة لشن عمليات هجومية". حسبما نقل موقع قناة "العربية".
يأتي ذلك وسط تزايد المؤشرات على ارتفاع حدة التوتر، إذ كان الكرملين أعلن في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن روسيا صارت الآن "في حالة حرب" بسبب التدخل الغربي إلى جانب أوكرانيا.
ذلك التوصيف الذي استخدمته روسيا بعد أكثر من عامين على بدء الحرب التي تصفها بأنها "عملية روسية خاصة في أوكرانيا"، علّق عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقول إن أي شخص يعتقد أن روسيا ستتوقف عند دونباس وشبه جزيرة القرم مخطئ.
وقال ماكرون في ختام قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه "سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن روسيا تخطط "لوقف عدوانها" عند دونباس وشبه جزيرة القرم".
وأضاف ماكرون أن الكرملين وباستخدامه لذلك المصطلح فإنه "يزيد الضبابية حول الأهداف العسكرية الروسية".
وكان وزير الدفاع الروسي أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن بلاده ستعزز قواتها بإضافة جيشين جديدين و30 تشكيلاً جديداً بحلول نهاية هذا العام.