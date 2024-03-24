بولندا: صاروخ كروز روسي ينتهك مجالنا الجوي

قالت القوات المسلحة البولندية، إن روسيا انتهكت المجال الجوي البولندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بصاروخ كروز أُطلق على أهداف في غرب أوكرانيا.

وأوضحت القوات المسلحة، في بيان عبر منصة "إكس" أنه وفي وقت مبكر فجر اليوم الأحد "حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بصاروخ كروز أطلقه الطيران بعيد المدى لروسيا الاتحادية اللية الماضية".

وأضاف البيان: "دخل الجسم أجواء بولندا بالقرب من بلدة أوسيردو (بإقليم لوبلين) ومر بها لمدة 39 ثانية. وخلال الرحلة بأكملها، رصدته أنظمة الرادار العسكرية". حسب وكالة "رويترز".