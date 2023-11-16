تضرر مستودعات أغذية إثر هجوم روسي في غرب أوكرانيا

قال مسؤولون أوكرانيون، اليوم الخميس، إن حطامًا متساقطًا أدى إلى إصابة شخص وألحق أضرارًا بمستودعات للمواد الغذائية في منطقة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا بعد أن دمَّرت القوات الجوية صاروخًا و16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وذكر الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 18 طائرة مسيرة وعددًا غير محدد من الصواريخ في هجمات خلال الليل وفي الصباح الباكر، لكن العدد الدقيق للمقذوفات التي استهدفت المنطقة غير واضح.

كما لم يتضح على الفور مكان سقوط الطائرتين المسيرتين اللتين تجاوزتا الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وقال سيرهي تيورين النائب الأول لرئيس الإدارة الإقليمية، إن سائقًا أصيب عندما سقط الحطام على شاحنته.

وأضاف على تطبيق تيليغرام "في موقع مستودعات للمواد الغذائية، أدى الحطام إلى تضرر سقف ونوافذ ورشة عمل ومبنى من ثلاثة طوابق وسبع حاويات لتخزين الزيوت النباتية".