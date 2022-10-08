بيونغ يانغ: تجاربنا الصاروخية لا تمس سلامة دول الجوار

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية إن كوريا الشمالية ذكرت اليوم السبت أن التجارب الصاروخية التي تجريها هدفها الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة، وإنها لا تمس سلامة الدول والمناطق المجاورة.

ونفذت كوريا الشمالية ست عمليات إطلاق صواريخ في 12 يوما حتى نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك إطلاق صاروخ متوسط المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء.

إذ بعد مرور 5 سنوات على إطلاقها لصاروخ يمر فوق اليابان، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشتبه في أنه متوسط المدى، حلّق فوق جزء من شمال اليابان وسقط في المحيط الهادئ.

واستدعى الأمر، الإذاعات المحلية في اليابان، لإطلاق صافرات إنذار، والمطالبة بإخلاء المباني واللجوء إلى الطوابق السفلية، بينما تتصاعد حدة التوتر بين البلدين.

وتحظر الأمم المتحدة على كوريا الشمالية إجراء تجارب الأسلحة الباليستية والنووية، كما ويعتبر تحليق صواريخ باتجاه دول أخرى أو فوقها دون تحذير مسبق، انتهاكا للمعايير الدولية.