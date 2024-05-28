الناتو يؤيد استخدام أوكرانيا أسلحة الغرب لضرب العمق الروسي

أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، تأييده لأن تستخدم أوكرانيا الأسلحة المقدمة من الدول الحليفة في ضرب أهداف في الأراضي الروسية.

وقال في تصريح للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، "هاجمت روسيا قارة أخرى واحتلت دولة أخرى، ولأوكرانيا أيضًا الحق في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الوطني، وهذا يشمل حقوقها بضرب أهداف عسكرية في روسيا".

وأوضح ستولتنبرغ أنه "إذا لم يتمكنوا (الأوكرانيون) من ضرب الأهداف العسكرية على الجانب الآخر من الحدود، سيكون من الصعب الدفاع عن أنفسهم"، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول".