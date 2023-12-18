ردّا على "فاغنر".. واشنطن تخطط لنشر قوات شبه عسكرية في أفريقيا الوسطى‎

كشف تقرير إخباري فرنسي أنّ الشركة الأمنية الخاصة الأمريكية "بانكروفت" بدأت بنشر أعضاء لها في عاصمة أفريقيا الوسطى؛ بهدف تقديم التدريب والاستثمار في عدة قطاعات، فيما يبدو أنه رد على الانتشار الروسي اللافت لمجموعة "فاغنر" شبه العسكرية في دول المنطقة.

وقال تقرير لإذاعة فرنسا الدولية إنّه قبل عام جعلت الدبلوماسية الأمريكية من القمّة الأمريكية الأفريقية في واشنطن اجتماعًا لمحاربة توسع الوجود الروسي في القارة، والذي يرمز بشكل رئيسي إلى إنشاء مجموعة "فاغنر" من المرتزقة.

وبين التقرير أنه حينها كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيقترح على رئيس أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا بدائل لتقليل اعتماده على عناصر "فاغنر"، كما قامت الولايات المتحدة أيضًا بتوسيع عقوباتها التي تستهدف الأشخاص أو الشركات المرتبطة بمجموعة "فاغنر".

فئة الخمس نجوم

وأضاف التقرير أنّه "وفقًا لصديق مقرب من رئيس دولة أفريقيا الوسطى، تمت مناقشة وصول بعثة الشركة الأمريكية إلى بانغي خلال تلك اللقاءات الثنائية، إضافة إلى "الدعم العسكري من قبل جنرال من فئة الخمس نجوم".

وأوضح أنّ شركة "بانكروفت" هي عبارة عن وكالة تابعة لوزارة الدفاع متخصصة في التهديدات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وهو ما قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، إلا أنها توفر أيضًا "التدريب"، خاصة في مجال "أمن الحدود"، بحسب موقعها الإلكتروني.