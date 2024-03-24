الناخبون في السنغال يختارون اليوم الرئيس الخامس للبلاد

يتوجه الناخبون في السنغال، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار الرئيس الخامس للبلاد في انتخابات مؤجلة تجري وسط أجواء سياسية مضطربة أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة وعززت الدعم للمعارضة.

وقد تمثل الانتخابات نهاية لنظام حافظ على سياسات مؤيدة للاستثمار في الدولة التي ستصبح قريبا منتجا للنفط والغاز، لكنه لم يتمكن من الحد من الصعوبات الاقتصادية وأثار الاضطرابات في واحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارا في منطقة غرب أفريقيا التي شهدت العديد من الانقلابات.

ووفق رويترز يتنافس 19 مرشحا على خلافة الرئيس ماكي سال، الذي يترك منصبه بعد فترة ولاية ثانية شابتها اضطرابات عنيفة بسبب محاكمة زعيم المعارضة عثمان سونكو ومخاوف من أنه يرغب في تمديد ولايته إلى ما بعد الحد الدستوري.

ولأول مرة في تاريخ السنغال لا يشارك رئيس في المنصب في الانتخابات. واختار ائتلافه الحاكم رئيس الوزراء السابق أمادو با (62 عاما) مرشحا له.

وقال أمادو با للصحفيين مع انتهاء الحملة الانتخابية يوم الجمعة "أعتقد أنني المرشح الذي يوفر الاستقرار السياسي.. والقدرة على دفع السنغال إلى الأمام بسرعة.. فالسنغال لا تحتاج إلى إصلاح شامل".