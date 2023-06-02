الدفاعات المضادة للطائرات تتصدى لهجمات روسية على كييف

قال رئيس بلدية كييف والسلطات العسكرية إن أنظمة الدفاع المضادة للطائرات في العاصمة الأوكرانية كييف نشطت في وقت مبكر من صباح الجمعة في محاولة لصد هجمات روسية.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين عبر تطبيق "تيليجرام".

وشنت روسيا نحو 20 هجوماً منفصلاً بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدن أوكرانية منذ بداية مايو/ أيار.

وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في رسالة: "هناك انفجارات في المدينة. الدفاعات الجوية تعمل".

وأضاف أن "موجة جديدة من الطائرات المسيرة تتجه نحو المدينة".