قائد الحرس الثوري: رئيسي تحمل "المسؤولية السياسية" عن قصف إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الجمعة، إن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي تحمّل "المسؤولية السياسية" في العملية التي استهدفت إسرائيل في أبريل/نيسان الماضي.

وأكد سلامي، خلال كلمة له في تشييع قائد وحدة حماية الرئيس الإيراني الجنرال مهدي موسوي في مدينة شهر ري جنوب طهران، أن "رئيسي زاد من مكانة إيران الدولية"، معتبراً أن شخصية الرئيس الإيراني الراحل كانت "ربّانية وسماوية"، بحسب تعبيره.

وأضاف: "لن يتغير شيء من العزة والرفعة لإيران.. الشعب الإيراني أصبح يعرف الصديق والعدو"، وفق قوله.

وكان الحرس الثوري شن هجوماً بمئات الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية في هجوم وقع 13 من أبريل/نيسان الماضي على خلفية اغتيال اسرائيل سبعة مستشارين من الحرس الثوري في هجوم استهدف القنصلية الإيرانية في العاصمة دمشق مطلع الشهر الماضي.