القضاء يستبعد رئيس جنوب أفريقيا السابق من المشاركة في الانتخابات

استبعدت أعلى هيئة قضائية في جنوب أفريقيا، الإثنين، الرئيس السابق جاكوب زوما، من الترشح للانتخابات المقررة خلال 9 أيام؛ بسبب حكم بالسجن صدر بحقه في 2021 وقضت بعدم أهليته، ما قد يمثل انتكاسة تاريخية لحزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي يتولى السلطة منذ ثلاثين عاما.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، دعي أكثر من 27,5 مليون ناخب للتصويت في 29 مايو/أيار لانتخاب نوابهم، الذين سيختارون بعد ذلك الرئيس المقبل.

ويواجه حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" الذي يتولى السلطة منذ نهاية نظام الفصل العنصري، احتمال خسارة أغلبيته المطلقة في البرلمان للمرة الأولى؛ مما قد يجعله مضطرا إلى تشكيل حكومة ائتلافية.

وكان زوما، البالغ من العمر 82 عامًا، والذي لم يكن حاضرًا في المحكمة، مرشحًا لترؤس قائمة حركة "أومكونتو وي سيزوي".

وحُكم عليه في عام 2021 بالسجن لمدة خمسة عشر شهرًا بتهمة ازدراء العدالة بعد رفضه عدة مرات المثول أمام لجنة تحقيق في ملف فساد الدولة خلال السنوات التسع التي قضاها في السلطة (2009-2018).

وأوضحت القاضية ليونا ثيرون عند قراءة نص قرار المحكمة الدستورية: "أدين زوما بارتكاب جريمة وحكم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرا.. لذلك لا يمكن انتخابه عضوا في البرلمان ولا يمكنه الترشح للانتخابات".

وخلال المرافعات التي استمرت عشر ساعات في وقت سابق من الشهر الحالي، اعتبر دالي مبوفو، وكيل زوما، أن الرئيس السابق لا يمكن اعتباره غير مؤهل نظرًا لأنه تم تقصير فترة سجنه.

لم يقض زوما سوى ما يزيد قليلا على شهرين في السجن، إذ حصل في مرحلة أولى على إفراج مشروط لأسباب صحية، ثم في مرحلة ثانية تم تخفيف عقوبته السجنية.