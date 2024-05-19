ماذا وراء إطلاق النار حول مقر الرئاسة في بوركينافاسو؟

أثارت حادثة إطلاق نار في محيط القصر الرئاسي في بوركينافاسو تساؤلات عن العملية، وما إذا كانت تمثل إنذارًا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي إبراهيم تراوري أم عملًا معزولًا.

وأطلق رجل يرتدي ملابس مدنية النار مساء الجمعة على الحارس الذي كان يقوم بواجبه أمام القصر الرئاسي في واغادوغو، وأصيب جنديان على الأقل، بحسب مجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأوضحت "جون أفريك" أن الحادثة جرت الساعة الخامسة من مساء الجمعة الـ17 من مايو، مضيفة أنه "بحسب معلوماتنا فإن أحد الأشخاص بملابس مدنية تقدم راجِلًا نحو الحاجز وأطلق النار على الحارس الذي ردَّ الفعل".

وتابعت "تمكن المهاجم من الفرار على دراجة نارية، رغم مطاردته (على دراجة نارية أيضًا) من قِبل الحراس المناوبين".