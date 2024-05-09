قواعد جديدة.. إدارة بايدن "تضيق الخناق" على المهاجرين غير الشرعيين

وقال "أكسيوس" إن قاعدة جديدة مقترحة ستسمح لمسؤولي الهجرة بمنع المهاجرين من اللجوء خلال أيام، إن لم يكن ساعات، من عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يحاول تحقيق مكاسب في واحدة من أكثر القضايا التي تلقّى حولها عدة انتقادات.

ويأتي ذلك في ظل سعي بايدن للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تؤكد استطلاعات الرأي أن ملف الهجرة يعد مصدر قلق كبير للناخبين الأمريكيين.

ونقل "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه مع ذلك يمكن أن يعرّض مهاجرين آخرين للترحيل بشكل سريع.

وتوقعت المصادر طرح التغييرات المقترحة في أقرب وقت هذا الأسبوع، إن لم يكن الخميس.

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود أحد الملفات الرئيسة التي تشهد شدًا وجذبًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت في تقرير سابق، إن معارضة الجمهوريين لمشروع قانون الهجرة، تترك الرئيس جو بايدن في مواجهة تحديات سياسية.