قواعد جديدة.. إدارة بايدن "تضيق الخناق" على المهاجرين غير الشرعيين
كشف موقع "أكسيوس" عن خطوات جديدة للإدارة الأمريكية بهدف "تضييق الخناق" على المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية.
وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي فرض قواعد جديدة في ما يخص طالبي اللجوء ممن يعبرون الحدود بطرق غير قانونية.
وبحسب الموقع، نقلًا عن مصادر لم يسمّها، فإن إدارة بايدن قد تنشر هذه القواعد اليوم الخميس.
وقال "أكسيوس" إن قاعدة جديدة مقترحة ستسمح لمسؤولي الهجرة بمنع المهاجرين من اللجوء خلال أيام، إن لم يكن ساعات، من عبورهم الحدود بشكل غير قانوني.
وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي يحاول تحقيق مكاسب في واحدة من أكثر القضايا التي تلقّى حولها عدة انتقادات.
ويأتي ذلك في ظل سعي بايدن للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث تؤكد استطلاعات الرأي أن ملف الهجرة يعد مصدر قلق كبير للناخبين الأمريكيين.
ونقل "أكسيوس" عن ثلاثة مصادر وصفها بـ"المطلعة" أن هذا الإجراء يستهدف الأشخاص الذين يشكلون مصدر خطر على الأمن القومي، مشيرًا إلى أنه مع ذلك يمكن أن يعرّض مهاجرين آخرين للترحيل بشكل سريع.
وتوقعت المصادر طرح التغييرات المقترحة في أقرب وقت هذا الأسبوع، إن لم يكن الخميس.
وتعد قضية الهجرة غير الشرعية وضبط الحدود أحد الملفات الرئيسة التي تشهد شدًا وجذبًا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قالت في تقرير سابق، إن معارضة الجمهوريين لمشروع قانون الهجرة، تترك الرئيس جو بايدن في مواجهة تحديات سياسية.
وأكد الجمهوريون باستمرار على أمن الحدود وتحديات الهجرة غير الشرعية، لكنهم أحبطوا مرارًا وتكرارًا محاولات الحزبين لتفعيل إصلاح شامل للهجرة، بحسب الصحيفة.
وبحسب التقرير، فإن تعامل إدارة بايدن مع قضايا الحدود جعله عرضة للانتقادات، إذ أدى عجز بايدن عن معالجة التحديات الحدودية بشكل فعال، إلى تفاقم التوترات داخل حزبه ومع حكام الولايات الحدودية.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن تعقيد سياسة الهجرة يشمل الأمن القومي، والمخاوف الإنسانية، والمصالح الاقتصادية، ومسائل الشرعية، حيث تعثرت الجهود المبذولة لمعالجة هذه التعقيدات مرارًا على مدى العقدين الماضيين، مع انهيار المبادرات الحزبية في مواجهة المعارضة الأيديولوجية.