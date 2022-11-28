دعمت الاحتجاجات.. الإفراج بكفالة عن الممثلة الإيرانية هنغامه قاضياني

أفرجت السلطات الإيرانية بكفالة، يوم الأحد، عن الممثلة الإيرانية الشهيرة هنغامه قاضياني، بعد أكثر من أسبوع على توقيفها بعدما دعمت حركة الاحتجاج في البلاد.

وتشهد إيران احتجاجات اندلعت منذ توفيت في 16 أيلول/ سبتمبر، الإيرانية الكردية مهسا أميني (22 عاما)، بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء أن الإفراج عن قاضياني، أتى "بأمر من السلطة القضائية"، بينما أوضحت وكالة "تسنيم" أن الممثلة أفرج عنها بكفالة.

وأوقفت قاضياني، في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، بتهمة "الحض على أعمال شغب، ودعمها"، وكذلك "تواصلها مع وسائل إعلام تابعة للمعارضة" على ما ذكرت "إرنا".

ونشرت الممثلة على حسابها في "إنستغرام" شريط فيديو صُور في أحد شوارع طهران تظهر فيه سافرة الوجه أمام الكاميرا دون أن تتكلم ومن ثم تستدير وتعصب شعرها على غرار النساء المتوجهات للمشاركة في تظاهرات.

وفازت قاضياني، البالغة 52 عاما، بجائزة أفضل ممثلة مرتين في مهرجان فجر السينمائي في طهران عامي 2008 و2012.