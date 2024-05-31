بايدن مهاجما ترامب: يهدد ديموقراطيتنا

شنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، هجومًا حادًا ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، معتبرًا بأنه يهدد "الديموقراطية" الأمريكية.

وقال بايدن في منشور عبر منصة "إكس"، موجهًا حديثه لترامب: "لقد شكك أولًا في نظامنا الانتخابي، ولاحقًا، شكك في نظامنا القضائي، والآن يُمكنكم توقيفه".