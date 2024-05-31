بايدن مهاجما ترامب: يهدد ديموقراطيتنا
شنّ الرئيس الأمريكي، جو بايدن اليوم الجمعة، هجومًا حادًا ضد منافسه الجمهوري دونالد ترامب، معتبرًا بأنه يهدد "الديموقراطية" الأمريكية.
وقال بايدن في منشور عبر منصة "إكس"، موجهًا حديثه لترامب: "لقد شكك أولًا في نظامنا الانتخابي، ولاحقًا، شكك في نظامنا القضائي، والآن يُمكنكم توقيفه".
في غضون ذلك، اعتبر متحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة أنّ دونالد ترامب "مرتبك ويائس ومهزوم"، وذلك ردًا على تصريحات الرئيس الجمهوري السابق بعد إدانته أمام المحكمة الجنائية في نيويورك الخميس.
وقال مايكل تايلر في بيان نشرته وكالة "رويترز": إنّ "أيّ شخص شاهد (الخطاب على التلفزيون) يخرج باستنتاج أكيد: هذا الرجل لا يمكنه أن يكون رئيس الولايات المتحدة".
وأضاف: "شاهدت أميركا للتو هذيان دونالد ترامب المرتبك واليائس والمهزوم فيما يتعلق بمظالمه الشخصية وكذبه في شأن النظام القضائي الأميركي".