بلينكن: الصين تفكر في تقديم دعم "فتاك" لروسيا
حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، نظيره الصيني وانغ يي، من العواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا يساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلاً في مقابلة، "إن واشنطن قلقة من أن بكين تفكر في إمداد موسكو بالأسلحة".
والتقى كبار الدبلوماسيين من القوتين العظميين في مكان لم يكشف عنه على هامش مؤتمر للأمن العالمي في ميونيخ، بعد ساعات فقط من توبيخ وانغ لواشنطن ووصفها بأنها "هستيرية" في النزاع المستمر حول إسقاط الولايات المتحدة بالون تجسس صينيا مشتبها به.
وفي مقابلة ستذاع، اليوم الأحد، على قناة "إن بي سي نيوز"، قال بلينكن: "إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من أن الصين تفكر في تقديم دعم فتاك لروسيا"، وإنه أوضح لوانغ أن عواقب وخيمة ستلوح في الأفق في علاقات البلدين فيما لو تم هذا الأمر.
بدورها، شككت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، من ميونيخ، أمس السبت، في الحياد الذي تبديه الصين. وقالت: "إن الولايات المتحدة قلقة من قيام الصين بتعميق علاقاتها مع موسكو منذ بدء الحرب".
ورأت هاريس أن "أي خطوة من الصين تهدف إلى تقديم دعم فتاك إلى روسيا من شأنها مكافأة العدوان ومواصلة عمليات القتل ومزيد من التقويض لنظام قام على أساس قواعد".