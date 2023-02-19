بلينكن: الصين تفكر في تقديم دعم "فتاك" لروسيا

حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم السبت، نظيره الصيني وانغ يي، من العواقب إذا قدمت الصين دعمًا ماديًا يساعد روسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلاً في مقابلة، "إن واشنطن قلقة من أن بكين تفكر في إمداد موسكو بالأسلحة".

والتقى كبار الدبلوماسيين من القوتين العظميين في مكان لم يكشف عنه على هامش مؤتمر للأمن العالمي في ميونيخ، بعد ساعات فقط من توبيخ وانغ لواشنطن ووصفها بأنها "هستيرية" في النزاع المستمر حول إسقاط الولايات المتحدة بالون تجسس صينيا مشتبها به.

وفي مقابلة ستذاع، اليوم الأحد، على قناة "إن بي سي نيوز"، قال بلينكن: "إن الولايات المتحدة قلقة للغاية من أن الصين تفكر في تقديم دعم فتاك لروسيا"، وإنه أوضح لوانغ أن عواقب وخيمة ستلوح في الأفق في علاقات البلدين فيما لو تم هذا الأمر.