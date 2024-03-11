أمريكا.. تدخل الحكومة في الأنشطة الاقتصادية "أصبح روتينيا"

قالت مجلة "فورين أفيرز" الأمريكية، إن تدخل حكومة الولايات المتحدة في مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالأمن القومي في البلاد، بات أمرًا روتينيًّا حتى في وقت السلم.

واستشهدت المجلة، بالتعليقات التي أدلت بها وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن جهود وزارتها لتصميم ضوابط التصدير التي تهدف إلى منع الشركات الأمريكية من مساعدة الصين في مجال التكنولوجيا الحيوية.

آنذاك وجهت الوزيرة تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة محاولة أي شركة أمريكية التحايل بذكاء على تلك الضوابط.

وقالت ريموند، أمام حشد من صناع السياسات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين: "إذا قمت بإعادة تصميم شريحة ما قد تمكن الصين من التقدم في مجال بالذكاء الاصطناعي، فسوف أسيطر على هذه الشريحة في اليوم التالي".