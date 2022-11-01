دومينو نتنياهو وأكواب شاكيد.. فيديوهات مسلية لتشجيع الناخب الإسرائيلي على التصويت

نتنياهو وأحجار دومينو

زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للعودة إلى السلطة وتشكيل حكومة يمينية، متحالفًا مع الأحزاب المتشددة دينيًا، نشر عبر حسابه على "تويتر" مقطع فيديو، ظُهر الثلاثاء، استعان به بأحجار الدومينو لتبرير أهمية التصويت لصالح كتلته.

وتوجه نتنياهو لأنصار "الليكود" واليمين بوجه عام، وقال إن الوضع الحالي بين الكتلتين المتنافستين هو التعادل (60- 60)، في إشارة إلى عدد النواب المنتمين لكل كتلة، وهو العدد الذي لن يسمح لليمين أو اليسار بتشكيل حكومة، إذ ينبغي الحصول على دعم نائب آخر، ليصبح العدد 61 نائبًا.

وتابع نتنياهو: "من أجل الفوز، عليكم الذهاب لصندوق الاقتراع، وإذا لم تفعلوا ذلك لن نحصل على 61 مقعدًا، وساعتها سنحصل بدلًا من ذلك على لابيد وغانتس والإخوان المسلمين"، في إشارة إلى النائب منصور عباس وحزبه "القائمة العربية الموحدة".

وأضاف زعيم المعارضة أن عدم التصويت سيعني حكومة تضم أحمد طيبي، وتساءل: "هل تلك هي الحكومة التي تريدونها؟"، مضيفًا أن التصويت بكثافة لصالح حزبه هو الذي سيقضي على المعسكر المنافس"، ليقدم شرحًا عبر أحجار الدومينو التي تسقط بشكل متتابع عقب دفع الحجر الأول، مع أن ترتيب الأحجار بدا وكأنه تم على عجل، واضطر نتنياهو للتدخل مرتين لدفع الأحجار.