رئيس بيلاروس يزور الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت، إن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء سيزور الصين في 28 فبراير شباط حتى الثاني من مارس آذار

ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد بقوة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعتمد بلاده على روسيا ماليا وسياسيا.