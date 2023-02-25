رئيس بيلاروس يزور الصين
قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، اليوم السبت، إن ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء سيزور الصين في 28 فبراير شباط حتى الثاني من مارس آذار
ولوكاشنكو حليف قريب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومؤيد بقوة للعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتعتمد بلاده على روسيا ماليا وسياسيا.
أعلن شي جينبينغ ولوكاشنكو، في أيلول/سبتمبر الماضي، عن شراكة استراتيجية بين البلدين
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن الوزير كين غانغ أبلغ نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك، خلال مكالمة هاتفية الجمعة، عزم بكين على العمل مع بيلاروس على ترسيخ الثقة السياسية المتبادلة.
وأعلن شي جينبينغ ولوكاشنكو في أيلول/سبتمبر الماضي، عن شراكة استراتيجية بين البلدين خلال لقاء في سمرقند بأوزبكستان.