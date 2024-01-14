"الرجل الشرعي".. ترامب يشكر متورطا بـ19 جريمة قتل

قدَّم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الشكر للقاتل المأجور سلفاتوري جرافانو المتورط بـ19 جريمة قتل، مشيرًا، في الوقت ذاته، إلى ضعف القضاء في محاكم ولاية نيويورك.

وكتب ترامب، "شكرًا لسامي الثور. أتمنى أن يرى القضاة، نحن بحاجة إلى العدالة والقوة والصدق في محاكم نيويورك، ونحن لا نملك ذلك الآن".

وشارك ترامب مقطعًا من مقابلة تلفزيونية مع جرافانو الذي وصف فيها ترامب بـ"الرجل الشرعي".

وقال جرافانو إنه "فشل في جعل ترامب يعمل معه، وإن ترامب ببساطة لا يريد التورط مع الغوغاء".

وأضاف: "حاولت بضع مرات الضغط عليه، لكنني لم أتمكن من الوصول إليه. لم يكن يريد ذلك".

تدوينة ترامب أثارت جدلًا على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن جرافانو، المعروف أيضًا باسم "سامي الثور"، زعيم لعائلة جامبينو الإجرامية في مدينة نيويورك، إضافة إلى أنه عمل مخبرًا مع حكومة الولايات المتحدة، لإسقاط رئيس المافيا جون جوتي في أوائل التسعينيات.

وكتب رون فيليبكوفسكي، الناقد الصريح لترامب، على موقع "إكس"، السبت: "يشكر ترامب رجل العصابات والفأر والكذاب المتسلسل من عائلة غامبينو جرافانو، الذي اعترف بارتكابه 19 جريمة قتل، وعددًا لا يحصى من عمليات الاختطاف والسطو المسلح، وآلاف الجنايات الأخرى".

تم إطلاق سراح جرافانو، الذي اعترف بتورطه في 19 جريمة قتل، من السجن في عام 2017 بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا بتهم متعلقة بالمخدرات.