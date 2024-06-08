مسؤول أمريكي يتوقع أن توسع الولايات المتحدة ترسانتها النووية

توقع أحد كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن توسع الولايات المتحدة ترسانتها النووية، إثر توسع الصين في هذا المجال، وتهديدات روسيا باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا وفي الفضاء.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، براناي فادي، قوله إنه "في غياب حدوث تغيير في الإستراتيجية النووية من قبل الصين وروسيا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى توسيع ترسانتها النووية، بعد عقود من تقليص اتفاقيات الحد من الأسلحة التي تم التخلي عنها إلى حد كبير".

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد حدد قبل 15 عامًا، رؤية للتحرك نحو عالم خال من الأسلحة النووية، واتخذ خطوات لتقليص دورها في الإستراتيجية والدفاعات الأمريكية، وفق الصحيفة.