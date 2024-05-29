دبلوماسي روسي لـ"إرم نيوز": تدخل قوات أوروبية في أوكرانيا يهدد بـ"حرب واسعة"

أكّد السفير الروسي السابق ألكسندر زاسبكين، في حديث لـ "إرم نيوز"، أنّ ما يثار في الأوساط الأوروبية حول مسألة احتمال التدخل الخارجي في الحرب الأوكرانية الروسية بأشكال متنوعة ينبئ بالانزلاق نحو الأسوأ.

وأوضح زاسبكين أن هذا التدخل، ليس فقط من قبل القوّات الفرنسية، هو خطوة خطيرة تعتبرها روسيا تصعيداً وتطوّراً نحو الأسوأ، ومقدمة للانزلاق إلى حرب أوسع على مساحة أوكرانيا.

وقال إنه في الوقت الذي يمثل التصادم بين روسيا وقوّات حلف "الناتو" خطاً أحمر بالنسبة للجميع، فإن التصريحات الأوروبية تشجع على هذا التصادم، وهذه تصرفات غير مسؤولة وخطيرة، بحسب تعبيره.

وأضاف السفير السابق، أنّ "الأمر ليس محصوراً باحتمال مشاركة قوات فرنسية، بل أيضاً احتمال مشاركة دول أخرى، وذلك ما أشار إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيراً" معتبراً أنّ "هناك فرقاً بين مشاركة محتملة لبولندا ومشاركة محتملة لدول أخرى، التي في حال شاركت في الحرب فهي ستنسحب من أوكرانيا لاحقاً، بينما يعني دخول قوّات بولندا إلى أوكرانيا أنّ ثمّة نوايا لديها في البقاء في الأراضي الأوكرانية".