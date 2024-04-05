"غضب غزة".. هل أثرت الحرب على الانتخابات التركية؟

رأى مختصون أن العلاقة بين تركيا وإسرائيل انعكست سلباً على التصويت لصالح حزب العدالة والتنمية، في الانتخابات المحلية التركية التي جرت الأحد الماضي.

وقال الكاتب في موقع "إندبندنت" التركي، أوميت أكتاش، إن "غضب غزة" كان حاضرا في الانتخابات المحلية، بالنظر إلى أن الحكومة التركية قدمت دعما كبيرا للقضية الفلسطينية طوال السنين الماضية.

واعتبر أن "الحكومة التركية لم تتبنَ موقفاً يتجاوز بضع كلمات رمزية في مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة، التي يتعرض فيها الفلسطينيون إلى إبادة جماعية مفتوحة".

وشهدت تركيا قبيل الانتخابات المحلية حملات ضغط شعبي، دعت الحكومة التركية إلى قطع التبادل التجاري مع إسرائيل بشكل فوري، والتدخل بجميع الوسائل الممكنة لدعم أهالي قطاع غزة.

وقال المحلل السياسي، محمود حكيم أوغلو، إن "عدم استجابة الحكومة التركية بفاعلية وسرعة إلى مطالب المواطنين الأتراك بخصوص الوضع في غزة، دفع بعض الناخبين إلى عدم التصويت لحزب العدالة والتنمية".

وقال أوغلو، لـ"إرم نيوز"، إن "هؤلاء الناخبين عبّروا عن استيائهم من موقف الحكومة التركية تجاه الحرب على القطاع".