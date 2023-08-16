محكمة باكستانية تنظر في التماس لعمران خان لتعليق عقوبة السجن

قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن محكمة عليا ستنظر الأسبوع المقبل في التماس قدمه لتعليق الحكم الصادر ضده بالسجن لثلاثة أعوام على خلفية تهم فساد.

وسُجن خان الشهر الجاري بعد إدانته بالفساد قبل منعه من ممارسة العمل السياسي لخمسة أعوام مما يحول دون خوضه انتخابات عامة مقررة أواخر هذا العام.

وينفي لاعب الكريكيت السابق التهم، قائلًا، إنها محاولة ذات دوافع سياسية من جانب منافسيه لمنعه من المشاركة في الانتخابات.

وكتب المحامي نعيم بانجوتا على منصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر "سيُنظر في الالتماس لتعليق عقوبة خان يوم 22 أغسطس".

وقال بانجوتا، إنه "يأمل في أن تفرج محكمة إسلام أباد العليا، التي ستنظر في الالتماس، عن خان بكفالة".