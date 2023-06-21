بايدن يستقبل مودي لبحث سبل مواجهة الصين

يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات على مدى يومين، يرى البيت الأبيض أنها تعزز "إحدى الشراكات المميزة في عصرنا"، وذلك على الرغم من المخاوف المستمرة بشأن حقوق الإنسان.

وتريد واشنطن، أن تكون الهند دولة لها "ثقل إستراتيجي موازن للصين"، فيما يسعى مودي إلى زيادة نفوذ بلاده على الساحة الدولية. وتعد الهند الآن أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.

ومن المتوقع أن يعلن بايدن ومودي، مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بالتعاون الدفاعي ومبيعات الأسلحة والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية واستثمارات شركة ميكرون تكنولوجي وغيرها من الشركات الأمريكية في الهند.

ومن المتوقع أيضا، أن يُعبّر بايدن عن مخاوف الولايات المتحدة حيال تراجع الديمقراطية في الهند، لكن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، قال للصحفيين "إن بايدن لن يعطي دروسًا لمودي في هذا الموضوع".