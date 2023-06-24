بعد مهاجمته بوتين.. تصريح مفاجئ من بريغوجين

قال قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين اليوم السبت، إنه لا يطالب بتغيير بوتين أو السلطات، مؤكدا دعمه للعملية العسكرية في أوكرانيا.

وتأتي تصريحات بريغوجين، المفاجئة بعد تصريحات سابقة له قال فيها إن الرئيس بوتين "مخطئ" بشكل كبير حين وصف عناصر فاغنر بـ"الخونة"، مؤكدا أنه "يرفض ورجاله أوامر الرئيس فلاديمير بوتين بتسليم أنفسهم".

وجاء رد بريغوجين في بيان صوتي له على "تليغرام"، بعد كلمة ألقاها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أعقاب تمرد نفذه قائد مجموعة "فاغنر" في مدينة روستوف.

وأكد قائد "فاغنر"، أنه ورجاله "أبطال الوطن"، وقد حاربوا لأجله وما زالوا، وفق قوله.