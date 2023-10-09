رئيس وزراء اسكتلندا يناشد لإنقاذ أسرة زوجته المحاصرة في غزة

قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الإثنين، إن والدَي زوجته محاصران في قطاع غزة، منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل السبت.

يوسف متزوج من الفلسطينية نادية النكلة، وكان والداها اللذان يعيشان في دندي بشمال شرق اسكتلندا يزوران عائلتهما في غزة.

وقال يوسف للصحافيين: "كانا في زيارة لغزة وأخشى أنهما محاصران حاليا".

وأضاف يوسف، الذي صار في مارس أول رئيس حكومة مسلم في أوروبا الغربية، إن السلطات الإسرائيلية طلبت من والدَي زوجته المغادرة لكنها لم تضمن لهما المرور الآمن.

وقال: "نحن بصراحة، ليلة بعد ليلة، ويومًا بعد يوم، في وضع لا نعرف معه إذا كانت حماتي وحماي اللذان لا علاقة لهما، مثل معظم سكان غزة، سواء بحماس أو بأي هجوم إرهابي... سيبقيان أحياء حتى صباح اليوم التالي أم لا"، مضيفا: "لا نستطيع النوم. نحن نراقب هواتفنا باستمرار".

وأدان يوسف الهجوم الذي شنته حماس وقال إنه يشاطر أفراد الجالية اليهودية في اسكتلندا مخاوفهم على أفراد أسرهم.

وأضاف أن "المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن" في الجانبين.